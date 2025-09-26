Спрос на поездки в Китай вырос на 60% после отмены виз для россиян

Российские туристы и бизнесмены активно воспользовались безвизовым режимом с Китаем, введенным 15 сентября. Количество забронированных авиабилетов в страну в этом месяце выросло на 50–60% по сравнению с сентябрем 2024 года, сообщают OneTwoTrip и «Авиасейлс». Спрос на туры увеличился на 67%, а на бронирования отелей — вдвое.

Основными причинами бума аналитики называют упрощение въезда, расширение программ перевозок и стабилизацию рубля. «Европа дорогая, Турцию многие уже посмотрели, а Китай перестает быть экзотикой», — поясняет член совета директоров «Туту» Игорь Сивец. Для деловой аудитории Китай и вовсе ключевое направление: на него приходится 18% всех корпоративных билетов за рубеж.

Рост спроса привел к подорожанию авиаперелетов на 15–20%, однако цены на туры и отели, напротив, снизились. Средний чек на турпакет упал на 39% год к году, до 155 тыс. руб., чему способствовало укрепление рубля и увеличение числа рейсов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Туристы преисполнились востока».