В Курортном районе устраняют утечку на газопроводе высокого давления

ГРО «ПетербургГаз» ликвидирует утечку на полиэтиленовом газопроводе высокого давления в Зеленогорске, в районе поселка Решетниково. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Александр Ходосок.

«Специалисты проводят все необходимые операции для обеспечения надежности газоснабжения, все работы ведутся с соблюдением строгих мер безопасности. После завершения работ газоснабжение будет восстановлено в полном объеме»,— говорится в публикации законодателя.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Отрадном отключали водоснабжение из-за утечки.

Артемий Чулков