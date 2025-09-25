В Курортном районе устраняют утечку на газопроводе высокого давления
ГРО «ПетербургГаз» ликвидирует утечку на полиэтиленовом газопроводе высокого давления в Зеленогорске, в районе поселка Решетниково. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Александр Ходосок.
Фото: Telegram-канал Александра Ходоска
«Специалисты проводят все необходимые операции для обеспечения надежности газоснабжения, все работы ведутся с соблюдением строгих мер безопасности. После завершения работ газоснабжение будет восстановлено в полном объеме»,— говорится в публикации законодателя.
