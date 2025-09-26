«Литрес» запускает продажу бумажных книг

Крупнейший цифровой книжный сервис «Литрес» начинает продажи бумажных книг, впервые для российского онлайн-ресурса. Об этом в компании сообщили «Ъ». На старте ассортимент составит 42 тыс. наименований — около 30% каталога сети «Читай-город — Буквоед», с планом расширения до 100% к концу года. Доставка будет осуществляться в точки продаж сети-партнера.

Как отметил гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев, синергия форматов — ключевой вектор развития рынка. В компании ожидают, что нововведение увеличит выручку на 10–15%, а в перспективе позволит выйти на ежемесячный объем продаж бумажных книг в 100 млн руб. В «Читай-городе» подчеркивают, что мультиформатные клиенты, которые и являются целевой аудиторией, формируют до 45% рынка в денежном выражении.

Эксперты расценивают шаг «Литрес» как логичное движение к созданию экосистемы. По мнению источника «Ъ», это также может быть связано с планами компании участвовать в будущей госпрограмме книжных карт для молодежи. Для рынка с объемом около 98 млрд руб. рост выручки «Литрес» на 1 млрд может добавить отрасли около 1%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Бумага все стерпит».