Глава МИД Польши удивился американской визе у корреспондента «Ъ»

Корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая на 80-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, попыталась поговорить с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Она хотела выяснить, согласны ли власти страны провести консультации по линии Минобороны России и Польши после происшествия с беспилотниками.

Господин Сикорский не ответил на вопрос: он удивился тому, что российским журналистам выдали визы в США. «Вам дали визу? Это прекрасно»,— сказал он.

После этого в разговор вмешался пресс-секретарь министра Павел Вроньский. Он призвал корреспондента «Ъ» не мешать общению с прессой. «Нет проблем»,— сказала госпожа Домбицкая пресс-секретарю. «Проблема есть»,— ответил он.

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело несколько БПЛА. Их перехватила боевая авиация. Руководство Польши и Евросоюза возложило вину на Россию. В Минобороны РФ отвергли обвинения и заявили, что готовы к консультациям с польской стороной.