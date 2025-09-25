В Петербурге заключили под стражу пытавшегося поджечь локомотив подростка

Калининский райсуд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу молодого человека, пытавшегося поджечь локомотив на станции Кушелевка. Об этом 25 сентября сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Локомотив на станции Кушелевка, который пытался поджечь подросток

Фото: Пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитет Локомотив на станции Кушелевка, который пытался поджечь подросток

Фото: Пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитет

По данным следствия, несовершеннолетний Даниил договорился поджечь тяговой локомотив на путях ж/д станции Кушелевка с неустановленным лицом по имени Петр. Вечером вторника, 23 сентября, подросток начал осуществлять задуманное, но не успел, поскольку на месте преступления его застигли машинист и помощник машиниста грузового состава.

Даниила задержали 24 сентября, в тот же день ему было предъявлено обвинение в покушении на теракт (ч.3 ст.30 - п.п.а,в — ч.2 ст.205 УК). Подросток признал вину частично.

Артемий Чулков