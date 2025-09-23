Президент Турции летит за самолетами

Президент США Дональд Трамп в четверг, 25 сентября, примет в Белом доме своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Одной из тем переговоров, как рассказал сам турецкий лидер, должно стать возвращение его страны в программу истребителей пятого поколения F-35, откуда она была исключена почти шесть лет назад из-за приобретения у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Беспокойство за безопасность своего воздушного пространства у Турции возросло после того, как Израиль 9 сентября в рамках операции «Огненная вершина» нанес удары по эмиссарам «Хамаса» в Катаре. Под вопросом, однако, остается то, как Анкара поступит с ЗРК С-400.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Выступая в эфире Fox News, Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе встречи с Дональдом Трампом в четверг будет обсуждаться вопрос о передаче Анкаре американских истребителей F-35. Президент Турции напомнил слова, которые глава Белого дома произнес во время своего первого президентского срока: «Турция заплатила за F-35, но не получила их». «И вот сейчас мы собираемся снова вести переговоры по этому вопросу,— сказал турецкий президент.— Мы ожидаем, что США также сделают то, что необходимо, как в отношении F-35, так и в отношении F-16 (истребители четвертого поколения, которые есть на вооружении у Турции, но нуждаются в модернизации.— “Ъ”), их производства, технического обслуживания и так далее».

Визит турецкого лидера в Вашингтон Трамп анонсировал еще 19 сентября. «Мы работаем над многими торговыми и военными соглашениями с президентом (Реджепом Тайипом Эрдоганом.— “Ъ”), включая крупномасштабную закупку самолетов Boeing, крупную сделку по (модернизации турецкого парка.— “Ъ”) F-16 и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы рассчитываем, завершатся положительно,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.— У нас с президентом Эрдоганом всегда были очень хорошие отношения».

Турция попала под действие Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA) из-за приобретения у России четырех С-400 «Триумф» и в 2019 году была исключена из программы F-35, несмотря на то что успела провести оплату за первую партию самолетов. Судьба С-400 традиционно была частью американо-турецкого торга за истребители пятого поколения.

Источник «РИА Новости» в турецком МИДе сообщил 23 сентября, что переговорный процесс по F-35 сейчас никаким образом не связан с темой российских ЗРК. Однако еще 3 сентября турецкая ежедневная газета Nefes выступила с обратным утверждением и проинформировала, что судьба С-400 может разрешиться благоприятным для Анкары образом: российская сторона якобы рассматривает возможность выкупа систем.

Интеграция средств ПВО российского производства в турецкий воздушный «зонтик», работающий по стандартам НАТО, технически невозможна, а сама российская техника нуждается в обслуживании, отметило издание.

Впрочем, 23 сентября агентство Bloomberg сообщило, что у Анкары есть и альтернативный план действий. По этой версии, Турция хочет настоять на внесении поправок в CAATSA, которые выведут ее из-под «самолетных» санкций. Взамен турецкая сторона готова предложить Вашингтону торговые стимулы — приобрести сотни авиалайнеров Boeing и истребителей Lockheed Martin и локализовать их производство на своей территории. Разрешение спора путем компромисса может привести к беспрецедентному росту сотрудничества в сфере оборонной промышленности между США и Турцией, полагает Bloomberg.

Актуальность укрепления своих ВВС для Турции резко возросла после израильской операции «Огненная вершина», мишенью которой 9 сентября стало политическое руководство группировки «Хамас» в столице Катара. То, что Анкара обеспокоена вероятностью «катарского» сценария, продемонстрировали заявления официального представителя Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрка, который через два дня после удара по Дохе предупредил израильские власти о близости региональной катастрофы в случае, если они решатся на увеличение географии атак.

Основания для таких опасений есть.

Высокопоставленные деятели «Хамаса» уже долгое время используют Стамбул как безопасную гавань и находятся в контакте с турецкими официальными лицами.

Как заявила 3 сентября Общая служба безопасности Израиля («Шабак»), ей удалось сорвать покушение на министра национальной безопасности еврейского государства Итамара Бен-Гвира, одного из праворелигиозных соратников премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которое готовила турецкая ячейка «Хамаса». Действия группы, планировавшей атаковать министра дронами-камикадзе, координировались непосредственно с территории Турции, уточнили тогда в «Шабак».

Впрочем, источник в «Хамасе», на который ссылается израильское издание Ynet, называет присутствие группировки в Турции крайне ограниченным. «Любое нарушение (правил поведения.— “Ъ”) может привести к немедленной высылке (эмиссаров движения.— “Ъ”)»,— пояснил источник Ynet, уточнив, что Анкара запрещает хамасовским представителям создавать политические или военные штаб-квартиры в турецкой юрисдикции и они не могут оставаться в республике дольше трех месяцев подряд.

Но всех опасений по поводу возможности проведения израильской операции у турецкого руководства это не снимает. Проблема, однако, заключается в том, насколько укрепление турецких ВВС способно купировать угрозу, которая, как утверждают турецкие официальные лица, исходит от Израиля.

