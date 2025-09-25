Гросси заявил о новаторстве России в области плавучих АЭС

Россия — первопроходец в области производства плавучих атомных электростанций (АЭС). Такое мнение выразил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он также пригласил Россию на международную конференцию по ядерной энергетике в Вене.

«Приглашаю вас в декабре в Вену. Мы проведем международную конференцию по ядерной энергетике и по ИИ. Все компании из России, из западных стран, из азиатских стран — все вместе будут там представлены»,— сказал господин Гросси на заседании Глобального атомного форума в Москве.

Сегодня на форуме президент России Владимир Путин сообщил о скором серийном производстве плавучих АЭС. В мае «Росатом» анонсировал поставки плавучего энергоблока за границу. Первые «плавучки» планируют поставить за рубеж в 2030 году, отмечал замгендиректора корпорации Андрей Никипелов.