Саблистка Софья Великая вошла в состав комиссии атлетов FIE

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая вошла в состав комиссии атлетов Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщается на сайте организации.

Софья Великая и еще четыре фехтовальщика вошли в комиссию по решению исполкома FIE. Семь спортсменов были выбраны по итогам голосования, которое состоялось во время чемпионата мира в Тбилиси.

Великой 40 лет. Она завоевала золото в командном турнире на Олимпийских играх 2016 и 2021 годов. Также саблистка является трехкратным серебряным призером Игр в личном первенстве (2012, 2016, 2021). Великая 8 раз побеждала на чемпионатах мира, 14 раз — на чемпионатах Европы.

Таисия Орлова