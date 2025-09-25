Теннисная элита вновь требует от турниров Большого шлема увеличения призовых

Группа ведущих теннисистов мира подписала второе коллективное письмо в адрес организаторов турниров Большого шлема с рядом требований, главное из которых — о повышении призовых, сообщает The Athletic. Письмо было отправлено еще 30 июля, однако известно о нем стало только сейчас.

Среди подписантов, по данным издания, почти все теннисисты, входящие в элитную когорту, включая первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса и вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера, а также топ-3 женского рейтинга: белоруску Арину Соболенко, польку Игу Швёнтек и американку Коко Гауфф. Примечательно, что подписи Новака Джоковича, присоединившегося к первому, мартовскому, обращению к организаторам турниров Большого шлема, под новым письмом нет. По информации британской газеты The Telegraph, всего насчитывается 25 подписантов, занимающих лидирующие позиции в рейтингах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как пишет The Athletic, теннисисты выдвинули три основных требования:

О повышении призовых до 22% от дохода организаторов к 2030 году (именно такая доля установлена на крупных турнирах ATP и WTA, в других популярных видах спорта она, как правило, выше и подчас стремится к 50%). В настоящее время игроки получают, по подсчетам The Athletic, около 16%; The Telegraph оценивает долю скромнее — в диапазоне от 12% до 15%.

О взносах на благосостояние игроков, медицинское обслуживание и пособия в случае беременности (ATP и WTA уже учредили такие взносы).

О повышении влияния теннисистов на составление календаря и создании консультативного органа — Совета игроков турниров Большого шлема.

Арнольд Кабанов