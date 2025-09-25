Бывшего инспектора ДПС из Петербурга обвиняют в помощи инсценировщикам аварий

В Санкт-Петербурге задержали бывшего инспектора ДПС по Калининскому району, которого обвиняют в содействии инсценировщикам дорожных аварий. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Всего по делу о мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК) привлекли 16 фигурантов. По данным следствия, участники организованной группы инсценировали ДТП и предоставляли фиктивные документы в страховую, чтобы получить выплаты.

Помогавший злоумышленникам инспектор оформлял по инсценированным авариям административные протоколы. Помимо мошенничества, экс-полицейскому предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге полиция задержала предполагаемых организаторов афер с ОСАГО.

Артемий Чулков