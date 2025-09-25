«Мы тут с вами должны проголосовать, я только не знаю, за кого»

На первом заседании восьмого созыва заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) депутаты единогласно выбрали председателем Сергея Ямкина, а сенатором от регионального парламента утвердили Алексея Ситникова. Кроме того, они определились с вице-спикерами и комитетами заксобрания. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попросил депутатов более рачительно подходить к приоритетам».



Открыл заседание восьмого созыва заксобрания ЯНАО самый старший по возрасту депутат Виктор Казарин. Он признался коллегам, что для него это стало полной неожиданностью.

Выборы в законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа прошли 12-14 сентября. По их итогам «Единая Россия» получила 18 мандатов, ЛДПР — два, КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» — по одному.

Сначала депутаты рассмотрели вопрос о назначении спикера. Для выбора был предложен один кандидат — Сергей Ямкин («Единая Россия»), который возглавлял заксобрание в предыдущем созыве. По итогам тайного голосования он получил одобрение 20 депутатов из 20 присутствовавших. Сергей Ямкин поблагодарил коллег за доверие и пообещал, что продолжит работать в интересах избирателей.

В новом созыве депутаты решили сократить количество вице-спикеров с трех до двух. Ими единогласно были избраны Виктор Казарин и Наталия Фиголь из фракции «Единая Россия». Виктор Казарин работает депутатом с 2015 года, в седьмом созыве он уже был вице-спикером и возглавлял комитет по экологии, промышленности и ЖКХ. Наталия Фиголь впервые стала депутатом в прошлом созыве, ранее она занимала должность заместителя губернатора ЯНАО.

Количество комитетов заксобрания тоже сократилось — с пяти до четырех. Комитет по экономической политике, бюджету и ЖКХ возглавил Виктор Казарин, комитет по госустройству, местному самоуправлению и общественному отношению — Наталия Фиголь. Председателем комитет по экологии, промышленности, АПК и делам коренных народов стал Иван Сакал (ранее возглавлял Приуральский район), а комитет по социальной политике — бывший заместитель губернатора Татьяна Бучкова. Все представляют «Единую Россию».

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на заседании обратил внимание на то, что половина депутатов уже работали в прошлом созыве. Восьмой созыв он попросил не снижать планку, заданную предыдущим во время пандемии коронавируса и специальной военной операции (СВО), когда корректировки потребовали многие законодательные акты.

Обращаясь к депутатам, глава региона заметил, что в настоящее время необходимо «более рачительно подходить к приоритетам». Он выразил надежду, что впереди «будет период подъема», и тогда удастся решить те задачи, которые сейчас депутаты «вынуждены отложить».

В бюллетень для голосования за сенатора в Совете федерации от законодательного собрания ЯНАО была включена одна кандидатура — Алексея Ситникова от «Единой России», который впервые был избран депутатом регионального парламента в 2020 году, а до этого занимал пост первого заместителя губернатора.

«Коллеги, мы тут с вами должны проголосовать, я только не знаю, за кого. Ну, я шучу»,— сказал перед голосованием Сергей Ямкин. Кандидатура сенатора была поддержана единогласно.

Алексей Ситников, обращаясь к коллегам, отметил, что провел на Ямале большую часть своей осознанной жизни и успел поработать в разных сферах. «Ямал всегда был и остается для меня не просто местом работы — это мой дом, моя опора, место силы»,— сказал он и сложил полномочия депутата. Поскольку он был избран по единому округу, довыборы в законодательное собрание не потребуются, избирательная комиссия передаст мандат следующему по партийным спискам депутату.

В должности сенатора господин Ситников сменит Григория Ледкова, который работал в Совете федерации с 2020 года, а до этого был депутатом Госдумы и заксобрания ЯНАО.

Политолог Александр Безделов объяснил перестановку тем, что Григорий Ледков в последнее время был известен «скандальной деятельностью», в частности, борьбой за пост главы Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

«Ямалу не нужен человек, который занимается собственной борьбой за власть, а представитель, который участвует в лоббировании интересов региона»,— пояснил господин Безделов.

Алексей Ситников, по его словам, знаком с принципами принятия решений на федеральном уровне, при этом хорошо ориентируется в запросах региона.

