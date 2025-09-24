В Ульяновске возбуждено уголовное дело о взятках в региональном минздраве

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ульяновской области в среду возбуждено уголовное дело по факту вымогательства и получения взяток в крупном размере (п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) в ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ). Об этом сообщило ведомство на своем официальном сайте.

Ранее, в среду, как сообщал «Ъ-Волга», в МИАЦ прошли обыски, семеро сотрудников МИАЦ и заместитель руководителя учреждения были доставлены в СУ СКР для проведения следственных действий.

Как сообщает СУ СКР, уголовное дело было возбуждено на основании оперативных материалов УЭБиПК регионального УМВД. Предварительно установлено, что заместитель руководителя ведомства в период с 2022 по сентябрь 2025 года требовала от семерых подчиненных «регулярной передачи ей денежных средств за общее покровительство по службе», «угрожая в противном случае негативными последствиями, привлечением к дисциплинарной ответственности, лишением причитающихся выплат». Следствием уже установлено семь эпизодов — от каждого из семерых подчиненных замруководителя за покровительство получила не менее 150 тыс. руб. (всего более 1 млн руб.).

По данным источника «Ъ-Волга», близкого к СУ СКР, речь идет о заместителе руководителя учреждения Ольге Лаушиной, сегодня в ходе следственных действий ей будет предъявлено обвинение в получении взяток. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемой под стражу. По словам собеседника, Ольга Лаушина свою вину не признает, от дачи показаний отказывается. По мнению источника, количество эпизодов в ходе следствия может увеличиться. Подчиненные, дававшие взятки, пока проходят в деле в качестве свидетелей, но в случае отказа от сотрудничества со следствием, их могут обвинить в даче взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Андрей Васильев, Ульяновск