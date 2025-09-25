Трех пострадавших после атаки БПЛА на Форос готовят к выписке из больницы

Три человека, получившие ранения при ударе украинских беспилотников по крымскому курортному поселку Форос, готовы к выписке из Ялтинского многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом сообщили в пресс-службе ФМБА. Там уточнили, что «на текущий момент все пациенты находятся в стабильном состоянии, наблюдается положительная динамика».

21 сентября Вооруженные силы Украины нанесли с помощью БПЛА с фугасными боезарядами массированный удар по курортной зоне Крыма. Основной удар принял на себя поселок Форос, были частично разрушены местный санаторий, ряд частных отелей и общеобразовательная школа. В результате атаки три человека погибли и еще 16 получили ранения различной степени тяжести. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Александр Дремлюгин, Симферополь