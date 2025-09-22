Налет на курорт

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте после массовой атаки украинских беспилотников по курортному поселку Форос на Южном берегу Крыма, в результате которого 3 человека погибли и еще 16, в том числе отдыхающие из Белоруссии, получили ранения. Серьезно пострадали санаторий и школа. При этом местные чиновники заверили, что санаторно-курортная отрасль полуострова продолжает работать в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школа в поселке Форос, поврежденная в результате атаки ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Школа в поселке Форос, поврежденная в результате атаки ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По информации Минобороны РФ, вечером в воскресенье, 21 сентября, около 19:30 украинская армия нанесла с помощью БПЛА с фугасными боезарядами массированный удар по курортной зоне Крыма, где нет военных объектов. Всего, по данным военного ведомства, в этот вечер над Черным морем, Белгородской областью и Крымским полуостровом российские средства противовоздушной обороны уничтожили 22 беспилотника.

В Крыму основной удар принял на себя поселок Форос, в котором ранее любили отдыхать высокопоставленные советские и российские политические деятели.

Там были серьезно повреждены несколько объектов на территории одноименного санатория, пострадали частные отели, а также здание общеобразовательной школы им. А. С. Терлецкого. В учебном заведении взрыв и последовавший пожар повредили актовый зал, библиотеку и столовую. Охранник, находившийся в школе на ночном дежурстве, получил ранения.

«По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка»,— написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Имена и должности погибших граждан власти региона раскрывать не стали.

По данным Федерального медико-биологического агентства России, среди пострадавших оказались не только местные жители, но и туристы, в частности граждане Белоруссии.

Двенадцать человек положили в больницу, четырех в тяжелом состоянии, двух поместили в реанимацию (один из них находится на аппарате ИВЛ). Детей среди пострадавших нет.

По факту происшествия в СКР возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). «Допрашиваются очевидцы произошедшего. Устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории»,— уточнили в комитете.

В правительстве Крыма позже сообщили, что семьям погибших выплатят по 1,5 млн руб. компенсации. Пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. руб., получившим легкие травмы — по 300 тыс. руб.

Людей, которые отдыхали в поврежденных санатории и гостиницах, переселили в один из лучших отелей полуострова — «Мрия».

На следующий день после атаки БПЛА в форосской школе обезвредили все опасные предметы. Так как учебный корпус не пострадал, очные занятия в ней планируют возобновить через три дня. Пока дети на дистанционном обучении.

По словам мэра Ялты Янины Павленко, для восстановления общеобразовательного учреждения выделят средства из регионального и муниципального фондов чрезвычайных ситуаций. Сумма ущерба, по ее словам, пока уточняется.

В свою очередь, в министерстве курортов и туризма Крыма заявили, что теракт не оказал влияния на санаторно-курортную отрасль полуострова, которая продолжает работать в штатном режиме.

Александр Дремлюгин, Симферополь