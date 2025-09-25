Amazon выплатит $2,5 млрд за обман клиентов

Amazon достигла договоренности с Федеральной торговой комиссией (FTC) США о выплате рекордного штрафа за обман своих клиентов. Компания заплатит правительству $1 млрд в виде штрафа, а еще $1,5 млрд будут выплачены в виде компенсации пострадавшим потребителям.

FTC подала в суд на Amazon в середине 2019 года. По мнению регулятора, компания годами «сознательно обманывала» пользователей, без их согласия подключая им подписку Amazon Prime. Такая подписка дает доступ к стриминговому видеосервису Amazon, бесплатной доставке и прочим премиальным услугам компании и стоит $139 в год.

Amazon свою вину не признала. Компания утверждала, что ее способы раскрытия информации соответствуют широко используемым отраслевым стандартам, а механизмы подписки понятны подавляющему большинству клиентов.

Кирилл Сарханянц