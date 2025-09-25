Трамп заявил о скором соглашении по конфликту в Газе

Президент США Дональд Трамп считает, что мирное соглашение по конфликту в секторе Газа уже близко. Он также рассказал о грядущей встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я думаю, мы сможем это сделать. Надеюсь, мы сможем. Многие люди погибают, но мы хотим вернуть заложников»,— сказал господин Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (цитата по AFP). Он отметил, что провел «отличную встречу» с главами «самых мощных» государств Ближнего Востока по урегулированию конфликта в Газе.

В начале сентября господин Трамп потребовал от палестинского движения «Хамас» принять разработанное США предложение о прекращении огня в секторе Газа. Оно предполагает освобождение израильских заложников в первый день перемирия в обмен на тысячи палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах Израиля. Палестинская сторона, в свою очередь, требует полного вывода израильских войск из анклава. По последним данным, в заложниках у «Хамаса» остаются 49 человек. 27 из них израильская разведка считает погибшими.

22 сентября Axios сообщил о планах американского президента встретиться с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании, а также Турции 23 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Стороны планировали обсудить пути прекращения войны в секторе Газа.