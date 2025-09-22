Axios: Трамп обсудит конфликт в Газе с лидерами арабских стран

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании, а также Турции на полях саммита Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Как сообщил Axios со ссылкой на двух арабских чиновников, стороны планируют обсудить пути прекращения войны в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

По данным Axios, Белый дом хочет, чтобы упомянутые страны приняли участие в послевоенном устройстве секторе Газа и направили свои силы в анклав вместо израильских войск.

Лидеры арабских стран, пишет издание, попросят Дональда Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот прекратил боевые действия и воздержался от аннексии Западного берега реки Иордан.

Встреча в Нью-Йорке будет предшествовать переговорам Дональда Трампа и Биньямином Нетаньяху, который прибудет в Белый дом 29 сентября.

Лусине Баласян