Лавров: отказ от принципов Устава ООН множит конфликты в мире

Отказ от соблюдения принципов Устава ООН ведет к росту глобальной нестабильности и множит региональные конфликты. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на заседании G20, проходящем в рамках Недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент «Ъ».

«Десятилетиями не решаются многочисленные кризисы в Африке, во многом унаследованные с колониальных времен, — указал господин Лавров. — Еще один наглядный пример — спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже, войну моей стране и активно в ней участвуют».

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. На общих прениях Сергей Лавров выступит 27 сентября.

Анастасия Домбицкая, Нью-Йорк;