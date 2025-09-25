Отстраненный за допинг хоккеист Голышев вернется на лед в октябре

Дисквалификация нападающего екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолия Голышева за отстранение антидопинговых правил завершится 18 октября. Об этом форвард рассказал «Матч ТВ».

«Заседание РУСАДА (Российское антидопинговое агентство — ''Ъ'') состоялось, меня отстранили на шесть месяцев, я смогу вернуться 18 октября. Увидимся на льду», — сказал Анатолий Голышев.

23 апреля стало известно, что после одного из матчей play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Голышев сдал положительный допинг-тест. По информации газеты «Спорт-Экспресс», в пробе был обнаружен псевдоэфедрин.

В сентябре президент КХЛ Алексей Морозов заявил на пресс-конференции, что Голышев отстранен на два сезона. При этом генеральный директор РУСАДАВероника Логинова сообщила «Матч ТВ», что информация о дисквалификации хоккеиста не соответствует действительности.

Анатолию Голышеву 30 лет. Он выступает за «Автомобилист» с сезона-2013/2014. В составе команды форвард провел 607 матчей, в которых набрал 355 очков (159 голов+196 передач).

