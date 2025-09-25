На тамбовчанина завели уголовное дело за пропаганду терроризма в Telegram

УФСБ России по Тамбовской области завело уголовное дело об оправдании и пропаганде терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК, до семи лет лишения свободы) в отношении жителя региона 1984 года рождения, который в одном из Telegram-каналов «разместил публикации, оправдывающие вооруженные нападения на объекты Министерства обороны Российской Федерации», сообщили в ведомстве.

Следствие продолжается — устанавливаются новые эпизоды преступления.

В середине сентября прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Воронежа, совершивших диверсию на железной дороге.