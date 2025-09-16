Трое молодых воронежцев ответят в суде за диверсию на железной дороге

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Воронежа в возрасте от 18 до 20 лет, обвиняемых в диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Кроме того, одному из них предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ, до пожизненного лишения свободы), заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 3 ст. 207 УК РФ, до восьми лет лишения свободы), обучении с целью диверсии (ст. 281.2 УК РФ, до пожизненного лишения свободы), вовлечении в совершение диверсии (ч. 1 ст. 281.1 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Материалы направили в Воронежский областной суд. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в феврале 2024 года один из обвиняемых, еще не достигнув совершеннолетия, начал за деньги сотрудничать с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР), хотя понимал, что эта спецслужба работает против безопасности России.

В апреле того же года подросток по заданию кураторов разместил на железнодорожных путях в Воронеже муляж взрывного устройства. После этого правоохранительные органы получили сообщение о якобы готовящемся теракте — движение поездов пришлось остановить больше чем на час.

Вскоре молодому человеку поручили совершить уже реальную диверсию. Он прошел подготовку и нашел двух сообщников. В мае того же года соучастники подожгли релейный шкаф, после чего их задержали.

В начале сентября курский суд арестовал россиянку, которая собиралась вступить в ВСУ.

Юрий Голубь