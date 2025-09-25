Дональд Трамп по-прежнему нацелен на мирное решение украинского конфликта — так в Кремле прокомментировали последние заявления президента США на полях Генеральной ассамблеи ООН. Тем временем Владимир Зеленский сделал очередной резкий выпад в адрес России. При этом глава Украины готов при ряде условий уйти в отставку и провести новые выборы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что так называемая переговорная тема остается в повестке дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В очередном большом интервью, на этот раз порталу Axios, Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост после завершения боевых действий. Президент Украины также пообещал изучить возможность инициировать выборы, если будет достигнуто прекращение огня. Видимо, речь идет о некой паузе. «Моя цель — закончить войну, а не продолжать баллотироваться»,— заявил он. Кроме того, Зеленский сделал ряд резких заявлений в адрес России. Главное из них о том, что Дональд Трамп в ходе последней их личной беседы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке не был против ответных ударов по российской энергетике вглубь Российской Федерации.

Также президент США обещал подумать над тем, чтобы предоставить Киеву соответственные вооружения. В этой связи украинский лидер предложил кремлевским чиновникам убедиться в наличии бомбоубежищ поблизости. Между тем главное все-таки не воинственные заявления, а тема выборов, которая, помимо оружия, также обсуждалась с Трампом в Нью-Йорке. Здесь важно подчеркнуть, что Зеленский не утверждает и не обещает, что готов уйти или провести выборы, он не исключает.

Однако то, что это может произойти именно до рождения окончательного мирного договора, это важная деталь. То есть опять же теоретически подписывать этот документ будет уже другой президент Украины. Все это говорит о том, что военный сценарий не рассматривается как единственный, и что требования Москвы в какой-то степени остаются в повестке дня. Кремль периодически заявляет о не легитимности Зеленского и, что итоговый договор желательно подписывать с тем, кто пройдет через выборы. Впрочем, это может быть сам и Зеленский, который с высокой долей вероятности их выиграет.

Между тем голосование при условии прекращения огня, пусть даже временного, это выглядит как переговорная позиция. Россия со своей стороны продолжает воздерживаться от серьезной критики Дональда Трампа в связи с его последними высказываниями. По крайней мере, на официальном уровне. Мол, риторика бывает разной, однако стремление президента США к миру остается неизменным. К слову, мировые СМИ продолжают гадать, что это все-таки было. Изменил ли Трамп позицию или нет?

Сказанное на Генассамблее — это просто слова или за ними последуют серьезные дела. Впрочем, ряд СМИ пишут, что дела последуют, и они об этом уже, откуда то узнали. Вероятно, нужно исходить из слов Госсекретаря Марко Рубио о том, что рано или поздно стороны сядут за стол переговоров. Это очевидно. Но как долго ждать этого светлого часа? Ответ дает Дональд Трамп: скорого окончания противостояния он не ждет.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".