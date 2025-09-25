Выбираем лучшие отечественные часы

На сайте watchaward. ru открылось общедоступное голосование за лучшие российские часы. На организованный издательством Watch Media и Национальной ассоциацией часовщиков одноименный конкурс выставлены 82 модели от 37 производителей. Это самое большое число участников за четыре года проведения конкурса. Для удобства голосования все представленные модели разбиты на 11 номинаций. Помимо часов старых советских брендов («Ракета», «Слава», «Молния» и др.), участвуют множество молодых ателье, представивших в том числе часы с редкими художественными техниками. Голосование на сайте продлится до 3 октября. Очно большинство часов-участников можно увидеть в Музее времени и часов на Русаковской, 1, на третьем этаже салона AllTime, вход свободный ежедневно с 10:00 до 21:00. Итоги голосования Интернет-пользователей и экспертного жюри, состоящего из более чем 40 представителей часовой розницы, профильных журналистов и блогеров, будут подведены 8 октября, когда в первый день выставки Moscow Watch Expo состоится церемония награждения победителей. «Коммерсантъ Стиль» традиционно стал информационным партнером конкурса и расскажет о его результатах.