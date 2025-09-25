В 2026 году Воронежская область получит на культуру 750 млн рублей

В этом году на реализацию проектов в сфере культуры Воронежской области выделили около 250 млн руб., тогда как в 2026 году цифра увеличится в три раза — до 750 млн. Эти средства поступят в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в нацпроект «Семья». Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов рассказала министр культуры региона Мария Мазур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский министр культуры Мария Мазур заявила об увеличении расходов на культуру втрое

Фото: Галина Фурсова Воронежский министр культуры Мария Мазур заявила об увеличении расходов на культуру втрое

Фото: Галина Фурсова

Большая часть средств уйдет на строительство новой детской школы искусств — 570 млн руб. Ее возведение запланировано на 2026–2027 годы.

Также в приоритете траты на капитальный ремонт домов культуры и детских школ. В следующем году в список на капремонт попадут еще и муниципальные театры. В частности, полностью обновят Россошанский драматический театр. А филармония и театр драмы имени А. Кольцова в облцентре в следующем году получат новое сценическое оборудование.

Фотогалерея Как в Воронеже прошел «День балета Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытый мастер-класс по основным хореографическим движениям балета на фестивале «День балета» в Воронеже 13 сентября Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Артистка в костюме и гриме Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Общий вид на главную сцену акции «День балета» на Советской площади Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Концерт студентов Воронежского хореографического училища Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Солисты театра оперы и балета готовятся к выходу на сцену Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступление артистов театра оперы и балета Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Выступление артистов театра оперы и балета Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступление артистов театра оперы и балета Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступление артистов театра оперы и балета Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступление артистов театра оперы и балета Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступление артистов театра оперы и балета Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Дети играют у экспозиции, посвящённой истории балета Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости рассматривают экспозицию фотографий, посвящённых балету Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мастер-класс по балету на площади. Зрители наблюдают за упражнениями Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники повторяют движения балета под руководством педагогов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники повторяют движения балета под руководством педагогов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Участники повторяют движения балета под руководством педагогов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Дети рассматривают театральный костюм на манекене Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетительница изучает мужские сценические костюмы Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля на Советской площади Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля на Советской площади Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мастер-класс по йоге в рамках фестиваля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Балетный артист в прыжке во время номера Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мужчина в парике фотографируется на фоне символики фестиваля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудники охраны рассматривают цветочную композицию Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Зрители и артистка в гриме наблюдают за выступлением Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Артисты целуются перед выходом на сцену Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступление артистов на главной сцене Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Выступление артистов на главной сцене Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступление артистов на главной сцене Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля на Советской площади Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Вечерний гала-концерт с участием звёзд мирового балета Фото: Анастасия Ускова Вечерний гала-концерт с участием звёзд мирового балета Фото: Анастасия Ускова Вечерний гала-концерт с участием звёзд мирового балета Фото: Анастасия Ускова Следующая фотография 1 / 34 Открытый мастер-класс по основным хореографическим движениям балета на фестивале «День балета» в Воронеже 13 сентября Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Артистка в костюме и гриме Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Общий вид на главную сцену акции «День балета» на Советской площади Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Концерт студентов Воронежского хореографического училища Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Солисты театра оперы и балета готовятся к выходу на сцену Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступление артистов театра оперы и балета Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Выступление артистов театра оперы и балета Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступление артистов театра оперы и балета Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступление артистов театра оперы и балета Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступление артистов театра оперы и балета Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступление артистов театра оперы и балета Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Дети играют у экспозиции, посвящённой истории балета Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости рассматривают экспозицию фотографий, посвящённых балету Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мастер-класс по балету на площади. Министр культуры добавила, что в рамках нацпроекта «Семья» появятся новые детские центры на базе учреждений культуры. Их откроют в Борисоглебске, Подгоренском, Семилукском, Новоусманском, Панинском, Богучарском и Ольховатском районах, а также в Воронежском краеведческом музее.

Дарья Вербицкая