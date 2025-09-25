В 2026 году Воронежская область получит на культуру 750 млн рублей
В этом году на реализацию проектов в сфере культуры Воронежской области выделили около 250 млн руб., тогда как в 2026 году цифра увеличится в три раза — до 750 млн. Эти средства поступят в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в нацпроект «Семья». Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов рассказала министр культуры региона Мария Мазур.
Большая часть средств уйдет на строительство новой детской школы искусств — 570 млн руб. Ее возведение запланировано на 2026–2027 годы.
Также в приоритете траты на капитальный ремонт домов культуры и детских школ. В следующем году в список на капремонт попадут еще и муниципальные театры. В частности, полностью обновят Россошанский драматический театр. А филармония и театр драмы имени А. Кольцова в облцентре в следующем году получат новое сценическое оборудование.
Министр культуры добавила, что в рамках нацпроекта «Семья» появятся новые детские центры на базе учреждений культуры. Их откроют в Борисоглебске, Подгоренском, Семилукском, Новоусманском, Панинском, Богучарском и Ольховатском районах, а также в Воронежском краеведческом музее.