Определились все полуфиналисты чемпионата мира по волейболу

Сборная Чехии по волейболу обыграла команду Ирана и впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Турнир проходит на Филиппинах.

Матч завершился со счетом 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21). Больше всего очков (22) набрал диагональный сборной Чехии Патрик Индра. Самыми продуктивными игроками в составе иранской команды стали доигровщик Пория Хоссейн и диагональный Али Хаджипур (оба — по 18 баллов).

В полуфинале чехи встретятся со сборной Болгарии, которая ранее обыграла команду США — 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 25:13). Матч пройдет 27 сентября. Болгары также впервые дошли до этой стадии чемпионата мира.

Второй финалист определится в матче между поляками и итальянцами, которые являются действующими чемпионами мира. Игра состоится 27 сентября.

Чемпионат мира по волейболу завершится 28 сентября.

Таисия Орлова