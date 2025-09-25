Перед Капитолием демонтировали статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна

Служба национальных парков демонтировала статую «Лучшие друзья навсегда». На ней были изображены держащимися за руки президент США Дональд Трамп и обвиненный в сексуальной эксплуатации детей Джеффри Эпштейн.

Согласно разрешению, которое авторы скульптуры получили от Службы национальных парков, их работа должна была простоять до вечера 28 сентября. Однако, как рассказал CNN организатор арт-группы Патрик (он не стал говорить свое полное имя из соображений безопасности), скульптура была снесена сегодня около 5:30 по местному времени (12:30 мск).

«Статуя была демонтирована, поскольку она не соответствовала выданному разрешению»,— сообщила CNN представитель министерства внутренних дел США Элизабет Пис. Патрик уточнил, что речь идет о регламентированной высоте памятника.

Группа «Тайное рукопожатие», стоящая за статуей «Лучшие друзья навсегда», уже вызывала резонанс своими работами, посвященными американской политике. Наиболее известны из них «Стол Резолют», «Несокрушимый огонь Дональда Трампа» и «Одобрено диктатором».