AFP: 700 тыс. палестинцев покинули город Газа

Израильские военные заявили, что с конца августа около 700 тыс. граждан Палестины покинули город Газу и перебрались на юг анклава, передает AFP. Это связано с продолжающимся наступлением Израиля на суше и с воздуха на центр города.

Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщило AFP, что с конца августа ее специалисты зарегистрировали более 388 тыс. перемещений в этом районе. Большинство из них — из города Газа. «За последнюю неделю удары по городу Газа были особенно интенсивными, в том числе по палаткам внутренне перемещенных лиц, жилым зданиям и объектам общественной инфраструктуры»,— сообщило гуманитарное агентство. Управление гражданской обороны Газы сообщило о 22 погибших.

Операция Израиля по захвату города Газа получила название «Колесница Гидеона».16 сентября она перешла в новую фазу активности. Сначала израильская армия обстреляла столицу сектора, после этого две дивизии армии — 162-я и 98-я — начали продвигаться вглубь города. Военнослужащие планируют не только разрушить инфраструктуру палестинского движения «Хамас», но и взять его представителей в окружение. 19 сентября ЦАХАЛ сообщил об эвакуации 480 тыс. жителей города Газа. Согласно оценке армии Израиля, до начала наступления на город в нем проживали около 1 млн палестинцев.