В Татарстане утвердили размеры стипендий для студентов до 2028 года

Кабинет министров Татарстана утвердил размеры стипендий и стоимость питания для студентов до 2028 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

В Татарстане утвердили размеры стипендий до 2028 года

С января 2026 года государственная стипендия для аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров вузов составит 3093 руб. в месяц, к 2028 году — 3493 руб. Студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры будут получать 2263 руб. в 2026 году и 2546 руб. в 2028 году.

Для учащихся программ среднего профессионального образования стипендии составят от 824 до 927 руб., программ подготовки рабочих и служащих — от 590 до 665 руб. Наиболее высокие выплаты предусмотрены для аспирантов научных учреждений — от 8384 до 9431 руб.

Стоимость дневного питания студентов установлена на уровне 87,94 руб. в 2026 году, 91,46 руб. в 2027 году и 95,12 руб. в 2028 году. Для учащихся училища олимпийского резерва нормативы питания составят от 562 до 1056 руб. в день в зависимости от вида спорта.

Кроме того, ранее в Татарстане утвердили нормативы стоимости школьного питания до 2028 года.

Анна Кайдалова