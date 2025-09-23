В Татарстане утвердили нормативы стоимости школьного питания до 2028 года

Кабинет министров Татарстана утвердил нормативные затраты на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальных классов государственных школ республики на 2026–2028 годы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана.

В 2026 году на питание одного школьника предусмотрено 77,76 руб. в день. В 2027 году эта сумма вырастет до 80,87 руб., а в 2028 году — до 84,1 руб.

Нормативы установлены как для расчета расходов на организацию питания, так и для определения его средней стоимости.

В то же время в новом учебном году цены на школьное питание остались без изменений.

Анна Кайдалова