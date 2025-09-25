Стартовал турнир по дзюдо «Битва городов»

Международный турнир по дзюдо «Битва городов» для спортсменов в возрасте до 18 лет, организованный национальной федерацией вида совместно с благотворительной программой «ДоброFON» и программой «Колыбель Отечества», стартовал в Симферополе. В релизе сообщается, что соревнование «соберет на татами лучшие сборные субъектов РФ и зарубежных государств». Какие именно страны примут участие в состязании, не уточняется.

Важность проекта отметил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик: «Благодаря успехам и достижениям нашей взрослой сборной дзюдо в России пользуется заслуженным вниманием. Но для нас принципиально важно не забывать о будущем: о тех, кто только начинает свой путь. Именно поэтому мы запускаем новый масштабный проект «Битва городов», ориентированный на подрастающее поколений».

С ним согласился управляющий акционер FONBET Валентин Голованов, назвавший дзюдо «одним из самых популярных видов единоборств в нашей стране» и выразивший надежду, что «благодаря подобным стартам, в будущем зажжется как можно больше отечественных звезд в этом виде спорта». «В течение трех лет мы поддерживаем федерацию и этим летом подписали очередное соглашение о продолжении сотрудничества. Наша цель — развитие дзюдо в России, вовлечение граждан в занятия боевыми искусствами и популяризация здорового образа жизни. В рамках работы именно в этом направлении «ДоброFON» совместно с ФДР запускают турнир «Битва городов», который не только соберет на татами лучшие команды со всей страны, но и даст возможность проявить себя юношам на международной арене», — добавил господин Голованов.

Согласно правилам турнира «Битва городов», каждое противостояние будет продолжаться до 13 побед в личных встречах и будет досрочно завершаться при наборе восьми очков одной из команд. Помимо этого, организаторы отказались от так называемого принципа golden score, согласно которому при равенстве по итогам основного времени назначается дополнительное, которое длится до первой оценки или наказания. В «Битве городов» в случае равенства оценок между двумя участниками будет объявляться ничья, и каждая команда получит по одному баллу.

Другие этапы «Битвы городов» состоятся этой осенью в Хабаровске (26 сентября), Череповце (12 октября), Туле и Ставрополе (3 и 4 ноября), Саратове (21 и 22 ноября), Челябинске и Волгограде (22 ноября), Красноярске (22 и 23 ноября), Санкт-Петербурге (23 ноября) и Москве (24 ноября). Суперфинал пройдет с 6 по 13 декабря в Академии единоборств.

Арнольд Кабанов