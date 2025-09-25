Путин: запасы урана могут быть исчерпаны к 2060-м годам

Запаса урана будут исчерпаны при оптимистичном сценарии к 2090 году, но фактически это может произойти уже в 2060-е годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти»,— отметил президент на форуме «Мировая атомная неделя» в ВДНХ.

Владимир Путин также отметил, что в России к 2030 году запустят ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, а в скором времени начнут серийно производить плавучие атомные электростанции.