Напсо Юрий Аисович

Родился 17 апреля 1973 году в Туапсе (Краснодарский край). Окончил Адыгейский госуниверситет («История» и «Юриспруденция», 2000) и Российскую академию госслужбы («Государственное и муниципальное управление», 2010).

В начале 2000-х занялся бизнесом, работал гендиректором ЗАО «Роснефтересурс», состоял в совете директоров ОАО «Туапсегоргаз». С 2007 года — депутат Госдумы от ЛДПР. Переизбирался в 2011, 2016 и 2021 годах. Был первым зампредом комитета по госстроительству и законодательству.

В 2021 году стал самым состоятельным депутатом от Краснодарского края, задекларировав 21,4 млн руб. собственных доходов и 24 млн руб. доходов супруги. В 2024-м Генпрокуратура подала иск на господина Напсо, согласно которому он, нарушая антикоррупционное законодательство, будучи депутатом, продолжал заниматься бизнесом. В доход РФ изъяли 100% ООО «Национальная топливная компания», ООО «Кубаньойл», ООО «Сочипетрол», а также АЗС, десятки объектов недвижимости и земельные участки в разных районах Сочи.

В апреле 2025 года лишен мандата за прогулы, так как более двух лет не появлялся на работе. Сам депутат заявлял, что проходит лечение в ОАЭ.

Кандидат исторических наук (тема «Таможенная политика Российской Федерации в 1990-е гг.»). Имеет благодарность и почетную грамоту правительства РФ. Находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.

Женат на Веронике Иванчиковой, депутате заксобрания Краснодарского края от ЛДПР. В семье четыре ребенка. Брат Роман Напсо состоит в горсобрании Сочи от «Единой России».