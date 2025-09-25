Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Великобританию и другие страны НАТО в стремлении сохранить контроль над украинскими территориями. Утрату последних, по ее словам, отказывается признавать и президент Украины Владимир Зеленский.

«Территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам»,— пояснила госпожа Захарова в Telegram-канале. Если бы эти земли были необходимы украинцам, убеждена дипломат, они бы «сражались на фронте и в тылу за свое».

Во время выступления на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп заявил, что при поддержке Евросоюза Украина сможет вернуть все утраченные за время военных действий территории и, возможно, «пойдет дальше». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал этот тезис ошибочным. Украина едва ли сможет что-то отвоевать, подчеркнул господин Песков.