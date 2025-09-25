«Зенит» оштрафован на 500 тыс. руб. за оскорбительный баннер про министра спорта

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал петербургский клуб «Зенит» за оскорбительный баннер, адресованный министру спорта Михаилу Дегтяреву. Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Болельщики «Зенита» вывесили баннер с надписью «Семак — легенда футбола, Дегтярев — некомпетентное быдло» во время матча четвертого тура группового этапа пути Российской премьер-лиги (РПЛ) FONBET Кубка России против грозненского «Ахмата» (2:1). Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак высказался против предложения господина Дегтярева о введении лимита на легионеров. Министр спорта, отвечая на вопрос, как он относится к критике, сказал, что не знает, кто такой Семак. «А я и не знаю, кто у нас главный тренер ''Зенита''. И зачем мне это знать? У нас главных тренеров — тьма», — заявил господин Дегтярев.

Артур Григорьянц заявил, что за «публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера» петербургский клуб оштрафован на 500 тыс. рублей. Также «Зенит» обязали выплатить 100 тыс. рублей за скандирование оскорблений и ненормативной лексики.

В интервью «Ъ» Михаил Дегтярев рассказал, что министерство спорта планирует ужесточить лимит на легионеров в РПЛ. Глава ведомства назвал «оптимальной» формулу, при которой на поле смогут находиться не более пяти иностранных игроков, а в заявке клуба — до десяти. Сейчас клубы РПЛ могут заявлять до 13 легионеров, но на поле одновременно могут быть восемь из них.

Таисия Орлова