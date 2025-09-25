Пятигорский молочный комбинат перешел под управление Росимущества

Росимущество стало собственником ООО «ПМК» (Пятигорский молочный комбинат). В ЕГРЮЛ изменения зарегистрированы после решения Никулинского районного суда Москвы по иску Генеральной прокуратуры, следует из данных информационной системы «Контурфокус».

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Суд признал, что бывший владелец предприятия Владимир Кайшев вел бизнес через родственников и доверенных лиц, одновременно занимая государственные должности, что прокуратура расценила как конфликт интересов.

Предприятие перерабатывает около 350 тонн молока в сутки, получая сырье от агрохозяйств в регионе Кавказских Минеральных Вод. На комбинате работают примерно 500 сотрудников. Компания образована на базе агрофирмы «Село Ворошилова». В 2024 году предприятие заработало 5,2 млрд руб. выручки при чистой прибыли 155 млн руб.

До перехода под контроль государства активы комбината принадлежали семье Кайшевых. Ранее Никулинский районный суд Москвы изъял в доход государства активы бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и его родственников. Под ограничительные меры попали Пятигорский молочный комбинат, ипподром, санаторий «Елизавета-минеральные воды» и другие объекты недвижимости общей стоимостью более 41,9 млрд руб.

Станислав Маслаков