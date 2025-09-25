Борчанина будут судить по обвинению в ложных сообщениях о минировании

Юноша в городе Бор Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в ложных сообщениях о готовящихся взрывах (ч.2 ст. 207 УК РФ). Заседание по делу назначено на 1 октября, сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным следствия, 27 января 2025 года обвиняемый из хулиганских побуждений сообщил в полицию о заложенных взрывных устройствах в торговом центре «Зеркало» и на борской станции канатной дороги. На следующий день он сообщил аналогичную ложную информацию о взрывном устройстве в школе №3.

По всем адресам выезжали экстренные службы, взрывных устройств обнаружено не было.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июле жителя Богородского округа за аналогичное преступление приговорили к трем годам условно.

Галина Шамберина