Борчанина будут судить по обвинению в ложных сообщениях о минировании
Юноша в городе Бор Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в ложных сообщениях о готовящихся взрывах (ч.2 ст. 207 УК РФ). Заседание по делу назначено на 1 октября, сообщили в суде.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По данным следствия, 27 января 2025 года обвиняемый из хулиганских побуждений сообщил в полицию о заложенных взрывных устройствах в торговом центре «Зеркало» и на борской станции канатной дороги. На следующий день он сообщил аналогичную ложную информацию о взрывном устройстве в школе №3.
По всем адресам выезжали экстренные службы, взрывных устройств обнаружено не было.
Как писал «Ъ-Приволжье», в июле жителя Богородского округа за аналогичное преступление приговорили к трем годам условно.