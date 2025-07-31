Жителя Богородска осудили за ложное сообщение о минировании

Богородский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в заведомо ложном сообщении в готовящемся взрыве (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Мотивом подсудимого в суде назвали месть за административное наказание, назначенное ему за ложный вызов экстренных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, в апреле нетрезвый подсудимый по телефону экстренных службы угрожал заложить взрывное устройство в здании мировых судей. Информацию передали полиции, никакого устройства в здании не нашли, а в отношении звонившего возбудили уже уголовное дело.

Вину в содеянном фигурант признал и раскаялся. Ему назначили три года лишения свободы условно и взыскали 4,8 тыс. руб. в качестве возмещения материального ущерба полиции.

Владимир Зубарев