«Интерфакс»: параметры демпфера не изменят задним числом

Параметры топливного демпфера не будут изменены задним числом с 1 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Таким образом нефтяные компании не получат выплаты за бензин, но получат за дизельное топливо: биржевые цены на него не превысили предельные значения.

Биржевая цена 92-го бензина по территориальному индексу европейской части России в августе составила 69,34 тыс. руб. за тонну. Действующая отсечка находится на уровне 66 495 руб. за тонну.

Демпферный механизм используют для предотвращения резких колебаний цен на топливо. Правительство выплачивает демпфер как субсидию нефтекомпаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на бензин и дизель. Он выплачивается только при условии, что экспортная цена топлива выше внутрироссийской. Если оптовые цены на топливо растут слишком сильно и за месяц отклоняются более чем на 10% по бензину и на 20% по дизельному топливу, выплаты обнуляются.

До этого вице-премьер Александр Новак дал задание ведомствам представить расчеты для изменения топливного демпфера, сообщал «Интерфакс». Власти, по утверждению агентства, обсуждали повышение порога отклонения от индикаторов задним числом. Сегодня господин Новак сообщил, что индикатор будет повышен на 10 п.п. с сентября, но не уточнил, будут ли введены изменения с августа.

