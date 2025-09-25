Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Спартак» оштрафовали за непредоставление автобуса «Крыльям Советов»

Московский футбольный клуб «Спартак» оштрафовали на 50 тыс. руб. за непредоставление автобуса «Крыльям Советов» перед матчем девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» на матч со «Спартаком» добирались из гостиницы на такси. Встреча прошла на «Лукойл Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Игру посмотрели 20 180 зрителей.

Евгений Чернов