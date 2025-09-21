«Спартак» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
В воскресенье, 21 сентября, в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде сыграли с московским «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяева.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В составе «Спартака» дважды отличился Мандред Угальде. У гостей мяч забил Владимир Игнатенко.
«Спартак» набрал 15 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 12 баллами находятся на десятой позиции.