В Госдуму внесен законопроект о смягчении «муниципального фильтра»

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о смягчении «муниципального фильтра» на губернаторских выборах.

Этот механизм подразумевает, что при выдвижении на губернаторские выборы кандидат обязан заручиться поддержкой определенного количества муниципальных глав и депутатов (от 5% до 10% в зависимости от региона).

Оппозиция предлагает отменить в федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» пункт о том, что муниципал может отдать свою подпись лишь за одного кандидата. Согласно пояснительной записке, приложенной к законопроекту, «однократность» поддержки приводит к манипуляциям со стороны кандидатов-фаворитов. Как считают авторы проекта, подписи за «правильного» кандидата собираются заранее, в административном порядке. В итоге остальным желающим баллотироваться на губернаторские выборы подписей не хватает.

Как объяснили депутаты, внесшие инициативу, существует и другая угроза. Кандидат может быть уверен, что собрал необходимое количество подписей, но они при проверке «оказываются недействительными, потому что ранее они были отданы в поддержку другого кандидата».

«Предлагается дать право муниципальным депутатам поддерживать неограниченное число кандидатов в губернаторы, руководствуясь собственной позицией и оценкой деловых качеств каждого кандидата»,— объясняют свой проект коммунисты в пояснительной записке. По их мнению, инициатива должна способствовать созданию «реальной конкуренции» при проведении избирательной кампании.

Кандидаты в губернаторы действительно нередко не допускаются из-за «задвоения» собранных ими подписей. Например, в Коми на выборах-2025 депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов смог набрать 173 подписи — даже больше необходимого по региону (169 подписей). Однако восемь из них местный избирком признал недействительными, так как представители муниципалитетов, оставившие «автографы», уже ранее поддержали других кандидатов. Пять лет назад господина Михайлова не допустили до выборов по той же причине.

Подробнее — в материале «Коммунисты засоряют фильтр».

Степан Мельчаков