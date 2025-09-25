Полиция ХМАО задержала жителя Липецка, подозреваемого в обмане более 30 россиян

Полиция Ханты-Мансийского автономного округа задержала 56-летнего жителя Липецка, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств. Как сообщила пресс-служба полиции Югры, мужчина обманул более 30 человек на общую сумму свыше 2 млн руб.

По версии следствия, подозреваемый размещал в интернете объявления о продаже автокомплектующих, преимущественно для иномарок. Получив предоплату от покупателей, он переставал выходить на связь. Деньги злоумышленник перечислял на счета, оформленные на подставных лиц.

Расследование началось после того, как в начале 2025 года житель Нижневартовска (ХМАО) подал заявление о хищении 39 тыс. руб. при покупке автозапчастей через интернет. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого злоумышленника. Полицейские Югры выехали в Липецкую область, где при поддержке Росгвардии задержали мужчину.

При обыске у задержанного нашли девять мобильных телефонов, 66 сим-карт и компьютерную технику. Он признал вину и раскаялся.

Правоохранители установили, что задержанный причастен к 32 аналогичным эпизодам по всей России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

Полина Бабинцева