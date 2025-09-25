«Большую глину №4» установили на заднем дворе «Новатэка» в Москве

Скульптуру Урса Фишера «Большая глина №4» перенесли на задний двор офиса компании «Новатэк» на Ленинском проспекте в Москве. Внимание на это обратила искусствовед Софья Багдасарова. Установку скульптуры на новом месте подтвердило «РИА Новости».

Как передает корреспондент агентства, установка скульптуры на территории «Новатэка» ведется с использованием подъемных кранов. «Перемещение логично — НОВАТЭК принадлежит Леониду Михельсону, основателю фонда V-A-C и ГЭС-2»,— пояснила госпожа Багдасарова в Telegram-канале.

«Большую глину №4» установили летом 2021 года на Болотной набережной, напротив арт-центра «ГЭС-2». Тогда появление скульптуры вызвало общественный резонанс. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что ее установка привлечет внимание к реконструированному зданию «ГЭС-2», однако выражал беспокойство, что ассоциации у москвичей «будут разные».

В июле 2025 года скульптуру демонтировали, напомнив жителям, что ее экспозиция была временной и продолжалась четыре года. В «ГЭС-2» пообещали, что на месте скульптуры скоро появится новое произведение монументальной скульптуры. Название и автора раскроют позже.

Подробнее — в материале «Ъ» «Больше не глинная».

Полина Мотызлевская