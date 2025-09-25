Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Большую глину №4» установили на заднем дворе «Новатэка» в Москве

Скульптуру Урса Фишера «Большая глина №4» перенесли на задний двор офиса компании «Новатэк» на Ленинском проспекте в Москве. Внимание на это обратила искусствовед Софья Багдасарова. Установку скульптуры на новом месте подтвердило «РИА Новости».

Как передает корреспондент агентства, установка скульптуры на территории «Новатэка» ведется с использованием подъемных кранов. «Перемещение логично — НОВАТЭК принадлежит Леониду Михельсону, основателю фонда V-A-C и ГЭС-2»,— пояснила госпожа Багдасарова в Telegram-канале.

«Большую глину №4» установили летом 2021 года на Болотной набережной, напротив арт-центра «ГЭС-2». Тогда появление скульптуры вызвало общественный резонанс. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что ее установка привлечет внимание к реконструированному зданию «ГЭС-2», однако выражал беспокойство, что ассоциации у москвичей «будут разные».

В июле 2025 года скульптуру демонтировали, напомнив жителям, что ее экспозиция была временной и продолжалась четыре года. В «ГЭС-2» пообещали, что на месте скульптуры скоро появится новое произведение монументальной скульптуры. Название и автора раскроют позже.

Подробнее — в материале «Ъ» «Больше не глинная».

Полина Мотызлевская

Памятник Петру I авторства Михаила Шемякина, установленный в 1991 году в Петропавловской крепости, вызвал ожесточенные разногласия и споры из-за непропорционально маленькой головы императора. Петербуржцы называли памятник «карикатурой на великого человека». В 2020 году депутат Госдумы Евгений Марченко направлял запрос губернатору Александру Беглову с просьбой демонтировать монумент, но власти рассматривать этот вопрос отказались

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

98-метровый памятник Петру I проекта Зураба Церетели воздвигнут в 1997 году в центре Москвы. В первоначальной версии скульптура была памятником Колумбу, который Церетели не смог продать в страны Латинской Америки. Скульптура вызвала почти единодушное неприятие москвичей, которые неоднократно требовали его демонтировать или перенести

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В 2017 году в Сергиевом-Посаде жителей возмутила голая грудь девушки на памятнике, посвященным выпускникам 1941 года. Автор произведения, священник Евгений Антонов, пытался убедить горожан, что девушка просто одета в очень тонкую летнюю блузку, но в итоге переделал работу

Фото: Светлана Рябова / instagram.com/sveta_panova_

В сентябре 2017 года в Оружейном сквере в Москве был открыт памятник конструктору Михаилу Калашникову. На церемонии открытия житель города вышел с плакатом «Конструктор оружия = смерти конструктор» и был задержан полицией. Многие москвичи критиковали скульптуру, например, музыкант Андрей Макаревич назвал произведение «бездарным и уродливым». Кроме того, на памятнике была обнаружена ошибка. На спине у конструктора были изображены чертежи немецкой штурмовой винтовки. На следующий день их убрали

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Памятник Сергею Есенину, установленный во дворе его музея в Москве в честь 125-летия поэта, вызвал волну критики у горожан. Скульптор Григорий Потоцкий изобразил Есенина его в виде ангела со сломанными крыльями, москвичи сравнивали его с крабом, кентавром и даже героем фильма «Матрица» Нео

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Памятник Аленке был открыт в Нововоронеже 18 декабря 2020 года в честь 250-летия села Новая Аленовка. Объект вызвал резкую критику местных жителей, некоторые потребовали от местных властей убрать его. Аленка из-за нарушения пропорций тела и пугающего выражения лица с грубыми чертами и выпученными глазами стала героиней мемов в соцсетях. После этого памятник решили снести

Фото: Группа "Нововоронеж Online" ВКонтакте / Группа

В июне 2021 года в Краснодаре жители провели опрос в Telegram-канале, по итогам которого 72% высказались против трех скульптур «Тороиды» Валерия Казаса, установленных на Кубанской набережной. Кто-то из горожан даже закидал объект яйцами. Скульптуры убрали через несколько дней после установки. «Горожане высказали свое мнение. И это нормально», — написал в своем Telegram-канале глава города Евгений Первышов

Фото: facebook.com/eugene.rudenko

Не понравились жителям Краснодара и 14 скульптур посвященных народным ругательствам. В августе 2021 года их установил хозяин одного из ресторанов. Неизвестные также закидали скульптуры яйцами. В свою очередь мэрия города заявила, что установка на муниципальной земле согласована не была. Если предприниматель не обратится в орган местного самоуправления, то власти могут снести объекты

Фото: instagram.com/irinka.photolife

В августе 2021 года недовольство москвичей вызвала скульптура Урса Фишера «Большая глина №4», установленная на Болотной набережной. Она представляет из себя увеличенную копию комка глины с отпечатками пальцев самого художника. Некоторые горожане посчитали работу похожей на отходы жизнедеятельности, а шоумен Максим Галкин открыто сравнил глину с «12-метровой стопкой не очень аккуратного дерьма»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Жители города Павлово Нижегородской области раскритиковали установленный в августе 2021 году у ЗАГСа памятник молодоженам, назвав его «пугающим». Скульптура, вызвавшая бурную реакцию в соцсетях, не была согласована с представителями ЗАГСа. Многие сравнивают ее с «Аленкой» из Нововоронежска

Фото: Александр Тягин

Новости компаний Все