Больше не глинная

В понедельник, 28 июля, с московской Болотной набережной убрали скульптуру «Большая глина №4». В этой новости поражает прежде всего ее незаметность — резкий контраст с летом 2021 года, когда «Глина» на несколько дней захватила информационное пространство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонтаж скульптуры «Большая глина №4»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Демонтаж скульптуры «Большая глина №4»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Запечатленный в громадном размере обычный рабочий материал скульптора в самом начале обретения задуманной формы,— объясняли смысл 12-метрового монумента в фонде V-A-С (управляет открывшимся в те же дни арт-центром "ГЭС-2").— Эта глина в процессе обретения своей формы — скульптура еще не завершена, она еще не нашла себя, она может превратиться и в Давида, и во что-то другое. Это еще идея, она в поиске своей формы». В фонде, конечно, немного лукавили — понятно, что форма «Большой глины» вызывала в том числе и ассоциации с экскрементами. Это была чистой воды провокация, и шалость, как говорится, удалась. Соцсети заполонили споры из-за «Большой глины», ее комментировали депутаты и священники, чиновники и представители шоу-бизнеса, блогеры и инфлюенсеры. Не обходилось, разумеется, без аргумента: «Это негативно повлияет на психику детей».

Да что там дети: «Большую глину» всерьез называли «угрозой национальной безопасности» — наивное лето 2021 года, когда у безопасности были такие угрозы.

Вообще, из нашего времени трудно поверить в некоторые высказывания всего-то четырехлетней давности. Так, артист Максим Галкин (включен в реестр иностранных агентов), тогда еще не эмигрант, гневно называл скульптуру «кошмаром», добавляя, что она «выглядит как 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма». А министр культуры Ольга Любимова, человек государственный и априори консервативный, примирительно и вполне разумно напоминала, что задача подобных скульптур — спровоцировать в обществе диалог об искусстве. Кому сейчас расскажешь, что либералы вполне могут ругать современное искусство, а консерваторы умеют его защищать, не поверят ведь.

Через пару недель СМИ и соцсети переключились с «Большой глины» на какую-то другую тему. А какую, кстати? Кажется, тем летом все спорили из-за Греты Тунберг, но без дополнительной проверки и не скажешь — все уже забыто. Как забыта оказалась и «Большая глина». Вместо обещанных пары месяцев она простояла на Болотной набережной почти четыре года — и ничего страшного не произошло. Конец света из-за нее не наступил, детей она вроде бы не испортила, да и национальная безопасность не пострадала. А теперь ее убрали — и никто этого даже не заметил. Возможно, художник Урс Фишер именно такой смысл и закладывал в «Большую глину №4»: жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на разговоры о неважном.

Александр Черных