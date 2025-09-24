Полиция заподозрила работника санатория в избиении 9-летнего жителя Пушкина

В полицию Петродворцового района 23 сентября поступила телефонограмма из больницы о госпитализации 9-летнего жителя Пушкина с ушибом передней брюшной стенки, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам ребенка, 22 сентября в санатории, расположенном в доме 9 по Собственному проспекту, он получил удар ногой в живот от работника учреждения. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство после падения ребенка с высоты.

Андрей Маркелов