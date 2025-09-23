Определены комиссии, в которые войдут три новых депутата Госсовета Удмуртии

Госсовет Удмуртии согласовал комиссии, в которые войдут новые депутаты регионального парламента. Речь идет об Иване Семакине, Владимире Петухове и Андрее Фефилове (все представляют партию «Единая Россия»). Это произошло на 25-й сессии Госсовета республики сегодня, 23 сентября.

Иван Семакин войдет в комиссию по здравоохранению, демографической и семейной политике, Владимир Петухов — в комиссию по труду, соцполитике и делам ветеранов, Андрей Фефилов — в комиссию по культуре, туризму и нацполитике.

Напомним, директор «Домашней кухни» Андрей Фефилов и заведующий урологическим отделением РКБ №1 Иван Семакин были избраны депутатами Госсовета Удмуртии на дополнительных выборах по Чайковскому и Можгинскому районному одномандатным округам 12-14 сентября. Бывший глава Устиновского района Владимир Петухов получил мандат по территориальной группе после гибели Вячеслава Девятова.