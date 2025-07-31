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Коммерсантъ FM
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Путин подписал закон о борьбе с борщевиком

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Земельный кодекс, обязывающие владельцев земельных участков устранять борщевик и другие опасные инвазивные растения. Новый закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Владельцы земельных участков и обладатели публичного сервитута обязаны планировать и выполнять меры по обнаружению и уничтожению инвазивных растений. Публичный сервитут может быть установлен на участках государственной или муниципальной собственности, например, для строительства дорог и линий электропередачи.

Согласно новым правилам, суд может изъять участок, если владелец нарушил законодательство и не предотвратил распространение борщевика.

Росприроднадзор разработает список мер для борьбы с чужеродными растениями в заповедниках и национальных парках. Это должно помочь сохранить экологический баланс и предотвратить дальнейшее распространение борщевика.

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