Новак: запрет на экспорт бензина в России продлят до конца года

Запрет на экспорт бензина для всех участников будет продлен до конца 2025 года. Также власти введут эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами»,— рассказал господин Новак журналистам (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, запрет будет действовать для всех участников рынка, кроме поставок по межправсоглашениям.

С 1 марта в России введено эмбарго на экспорт бензинов для непроизводителей. Из-за роста цен на нефтепродукты правительство ввело запрет для компаний-производителей — на август, а затем продлило его на сентябрь. Нынешнее постановление не позволяет непроизводителям поставлять бензин за рубеж до конца октября.