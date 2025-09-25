Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спрос на красное российское вино летом в Петербурге вырос на 73%

Минувшим летом спрос на красное российское вино в Петербурге вырос на 73%. Об этом сообщили аналитики сети винотек SimpleWine. В тройку сортов по продажам в городе на Неве вошли каберне, красностоп и мерло.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В сегменте крепкого алкоголя также наблюдалась положительная динамика по сравнению с летом 2024 года. Наибольший рост показали продажи коньяка: выручка в штуках увеличилась на 33%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в городе на Неве начал действовать так называемый закон о «наливайках». Подробнее читайте в материале «До пятидесяти не наливать».

Андрей Маркелов

Новости компаний Все