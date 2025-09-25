Депозитный портфель крупнейших банков показал снижение

В августе 2025 года, по оценке «Ъ», депозитный портфель крупнейших банков сократился на 9 млрд руб. До этого объем средств на депозитах ежемесячно увеличивался более чем на 400 млн руб.

Общий объем депозитного портфеля крупнейших банков по итогам августа составил 39,5 трлн руб. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что снижение может быть связано с сезонным фактором, когда из-за отпусков и подготовки к учебному году расходы россиян увеличиваются.

В менее крупных кредитных организациях депозитный портфель по итогам августа вырос на 19 млрд руб. При этом в июле рост был в два раза больше — на 40 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депозиты крупнейших банков ушли на отпуск».